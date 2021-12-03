لبنان: وزير الإعلام يتجه إلى تقديم استقالته قبيل زيارة ماكرون إلى السعودية

Publié le Vendredi 03 Decembre 2021 - 06:31 قراءة: 0 د, 16 ث
      
فرانس 24 - أفادت مصادر الخميس أن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من المتوقع أن يعلن استقالته يوم الجمعة.

وأشارت المصادر إلى أن الاستقالة تأتي لفتح باب التفاوض قبيل الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي ماكرون للسعودية في ظل الأزمة القائمة بين لبنان وبعض دول الخليج بعد تصريحات لقرداحي انتقد فيها التدخل العسكري بقيادة الرياض في حرب اليمن.



فرانس24/ رويترز

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