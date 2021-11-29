الداخلية القطرية تعلن جاهزيتها لتأمين كأس العرب

Publié le Lundi 29 Novembre 2021 - 08:08 قراءة: 1 د, 9 ث
      
وكالات - أكدت وزارة الداخلية القطرية، يوم الأحد، جاهزيتها العالية لتأمين بطولة كأس العرب لكرة القدم "قطر 2021"، التي ستنطلق الثلاثاء وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال اللواء المهندس عبد العزيز الأنصاري، رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم "قطر 2022"، إن اللجنة وضعت خطة لتأمين بطولة كأس العرب وفق أعلى المعايير الأمنية الدولية وتطبيق جميع المتطلبات الأمنية التي يشترطها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح أن اللجنة وضعت خطة أمنية شاملة أخذت بعين الاعتبار توفير الأمن والسلامة لكافة الأطراف، مستعينة بعناصر أمنية مدربة وتكنولوجيا أمنية متطورة لخدمة الجماهير للاستمتاع بمشاهدة مباريات البطولة وتشجيع فرقها وسط أجواء رياضية تسودها المحبة.

وأكد الأنصاري، أن اللجنة بجميع وحداتها على أهبة الاستعداد والجاهزية التامة لتأمين البطولة، وقد أجرت المزيد من التمارين وأعمال التدريب وقياس قدرات القوى البشرية المشاركة في تأمين البطولة لضمان أفضل مستوى من الجاهزية والاستعداد.

ولفت إلى أن هذا الحدث الرياضي يمثل فرصة لمزيد من تقييم الأداء وقياس الجاهزية لاستضافة قطر مونديال 2022.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بمشاركة 16 منتخبا عربيا في النهائيات، وستلعب البطولة للمرة الأولى في تاريخها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي اختارها بدلا من كأس القارات لاختبار قدرات الدولة الخليجية على تنظيم كأس العالم في شتاء 2022.

ووزعت المنتخبات المشاركة في البطولة على أربع مجموعات بواقع أربع منتخبات في كل مجموعة.

المجموعة الأولى: قطر، العراق، عمان، البحرين.

المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا.

المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين.

المجموعة الرابعة: مصر، الجزائر، لبنان، السودان.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236990



En continu

Toutes les news

Arab Cup
  J-1
Arab Cup

الاثنين 29 نوفمبر 2021 | 24 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:15 07:11 05:40
Babnet
Babnet13° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-916°-1119°-1020°-1215°-12
  • Avoirs en devises
    20504,6

  • (26 nov)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,24847 DT        1$ =2,92356 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 nov)   632,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   