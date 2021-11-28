المغرب يعلق لأسبوعين الرحلات الجوية الوافدة لكبح متحورة فيروس كورونا "أوميكرون"

فرانس 24 - قرر المغرب تعليق جميع الرحلات الجوية للمسافرين القادمين إليه لمدة أسبوعين اعتبارا من الاثنين، جراء "التفشي السريع للمتحورة الجديدة" لفيروس كورونا "أوميكرون"، حسبما أعلنت لجنة وزارية الأحد.



وتهدف المملكة من خلال هذا القرار إلى "الحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال محاربة الجائحة وحماية صحة المواطنين"، وذلك بعد "التفشي السريع" لهذه المتحورة "خصوصا في أوروبا وأفريقيا"، وفق ما أوضح بيان اللجنة الوزارية لتتبع كوفيد، والذي لم يحدد إن كان القرار سيشمل أيضا الرحلات المتوجهة من مطارات المملكة إلى الخارج.



وكان المغرب قد أجل الخميس قرار تعليق الرحلات بين فرنسا والمملكة بسبب انتشار فيروس كورونا، من الجمعة إلى الأحد. واتخذ القرار حسب السلطات "لمواجهة تدهور الوضعية الوبائية ببعض بلدان الجوار الأوروبي"، وفق البيان الرسمي الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية.



وتزامن القرار مع اقتراب موسم الأعياء ونهاية العام والتي تشهد عادة توافد أعدادا كبيرة من السياح الأجانب بما فيهم الفرنسيون، ما ينذر بتعميق أزمة القطاع السياحي المغربي المتضرر أصلا من تداعيات الجائحة.



وتسعى السلطات المغربية للحفاظ على التحسن الذي شهده الوضع الوبائي فيها خلال الفترة الأخيرة، ما سمح برفع حظر التجول الليلي وتخفيف القيود الاحترازية. كما تراهن على استمرار حملة التطعيم التي شملت أكثر من 22 مليونا و600 ألف شخص استفادوا من جرعتي اللقاح، بينهم أكثر من مليون و600 ألف تلقوا الجرعة الثالثة.



وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا منذ ظهوره في المغرب نحو 950 ألف شخص، توفي منهم 14774 وفق آخر حصيلة رسمية.



وأثارت المتحورة الجديدة القلق حيال الجهود العالمية الرامية إلى احتواء الوباء جراء المخاوف من أنها شديدة العدوى، ما أجبر العديد من الدول على إعادة فرض تدابير لم تكن تتوقع العودة إليها. كما فرضت عدة دول قيودا على السفر من جنوب أفريقيا، فيما يسابق العلماء الزمن لتحديد التهديد الذي تمثله متحورة "أوميكرون" خصوصا بشأن إن كان بإمكانها الالتفاف على اللقاحات المطورة حاليا.





فرانس24/ أ ف ب



