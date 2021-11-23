فرنسا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا لأول مرة منذ أوت

Publié le Mardi 23 Novembre 2021 - 21:54 قراءة: 0 د, 31 ث
      
وكالات - سجلت فرنسا أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا للمرة الأولى منذ أغسطس، مع انتشار العدوى بوتيرة متسارعة رغم فرض تدابير جديدة للتباعد الاجتماعي وتكثيف حملة التطعيم.

وسجلت وزارة الصحة 30454 إصابة اليوم الثلاثاء، مما يرفع الإجمالي لأكثر من 7.45 مليون حالة، ويزيد متوسط الإصابات الجديدة على مدى سبعة أيام لأكثر من 20 ألفا للمرة الأولى منذ 24 أغسطس.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران لأعضاء البرلمان: "سنعلن اليوم عن 30 ألف إصابة على مدى 24 ساعة. هذه زيادة هائلة في معدل الإصابات، وتدل للأسف، على أننا دخلنا موجة خامسة من الجائحة".

وعدد الإصابات المسجلة اليوم في فرنسا كان الأعلى منذ تسجيل 30920 حالة في 11 أغسطس.

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