المكسيك.. 424 وفاة و5069 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 - 06:18قراءة: 0 د, 28 ث
وكالات - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 424 وفاة و5069 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد ارتفع إلى 285347، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3767758.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، وتحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات.

ويشير ممثلو قطاع الصحة في البلاد إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء الفيروس في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أعلى بنسبة 60%.

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