المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 3 دول أوروبية

Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 - 06:54قراءة: 0 د, 17 ث
وكالات - قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات مع ثلاث وجهات أوروبية بسبب بروز متحور جديد لجائحة “كورونا”.

ويتعلق الأمر، وفق ما أكدته ليلى مشبال، المديرة العامة لـ”طيران العربية ـ المغرب”، في تغريدة على “تويتر” بتعليق الرحلات المرتبطة بالمملكة المتحدة وهولندا وألمانيا.

وأفاد موقع "هسبريس" بأن قرار تعليق الرحلات نحو هذه الوجهات سببه "بروز متحور جديد لفيروس كورونا".



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