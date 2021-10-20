المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 3 دول أوروبية

وكالات -

قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات مع ثلاث وجهات أوروبية بسبب بروز متحور جديد لجائحة “كورونا”.ويتعلق الأمر، وفق ما أكدته ليلى مشبال، المديرة العامة لـ”طيران العربية ـ المغرب”، في تغريدة على “تويتر” بتعليق الرحلات المرتبطة بالمملكة المتحدة وهولندا وألمانيا.وأفاد موقع "هسبريس" بأن قرار تعليق الرحلات نحو هذه الوجهات سببه "بروز متحور جديد لفيروس كورونا".