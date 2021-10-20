المغرب يعلق الرحلات الجوية مع 3 دول أوروبية

وكالات - قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات مع ثلاث وجهات أوروبية بسبب بروز متحور جديد لجائحة “كورونا”.
ويتعلق الأمر، وفق ما أكدته ليلى مشبال، المديرة العامة لـ”طيران العربية ـ المغرب”، في تغريدة على “تويتر” بتعليق الرحلات المرتبطة بالمملكة المتحدة وهولندا وألمانيا.
وأفاد موقع "هسبريس" بأن قرار تعليق الرحلات نحو هذه الوجهات سببه "بروز متحور جديد لفيروس كورونا".
ويتعلق الأمر، وفق ما أكدته ليلى مشبال، المديرة العامة لـ”طيران العربية ـ المغرب”، في تغريدة على “تويتر” بتعليق الرحلات المرتبطة بالمملكة المتحدة وهولندا وألمانيا.
وأفاد موقع "هسبريس" بأن قرار تعليق الرحلات نحو هذه الوجهات سببه "بروز متحور جديد لفيروس كورونا".
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