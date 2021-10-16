محمد صلاح يضرب الأرقام القياسية بهدف عالمي

وكالات -

حقق النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول، عدة أرقام قياسية خلال مباراته أمام مضيفه واتفورد اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وأحرز محد صلاح هدفا رائعا لفريقه في الدقيقة 54 بتسديدة متقنة في الزاوية اليسرى البعيدة، بعد مجهود فردي كبير قام به، ليحتفل بأفضل طريقة بمباراته رقم 200 بقميص "الريدز"، وتسجيله لأول مرة في المواجهة السادسة على التوالي بـ"البريمير ليغ"، والثامنة في جميع المسابقات مع ليفربول معادلا رقم المهاجم الإنجليزي دانيال ستوريدج الذي حققه في فبراير 2014، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات.وأشاد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، بنجمه المصري محمد صلاح، وقال كلوب لمحطة "بي.تي سبورت" التلفزيونية: "احضروا هنا، من أفضل منه؟ لا ينبغي أن نتحدث عن ميسي ورونالدو وما حدث منهما لكرة القدم العالمية وسيطرتهما التامة، لكن الآن هو الأفضل".وأضاف: "أداؤه كان مذهلا اليوم. تمريرة الهدف الأول كانت رائعة، وهدفه كان استثنائيا. إنه على القمة وكلنا نرى ذلك".ورفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف وانفرد بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ" هذا الموسم، حتى الآن.