الPSG يحسم قمة "حديقة الأمراء" بثنائية في شباك سيتي

حسم باريس سان جيرمان الفرنسي قمة "حديقة الأمراء" إثر فوزه على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون رد، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "شامبيونزليغ".



بدأت المتعة مُبكرا مع اتباع الفريقين أسلوب لعب هجومي أثمر عن هدف أول في الدقيقة 8 من هجمة سريعة وصلت الكرة من خلالها إلى كليان مبابي الذي أرسل كرة عرضية تجاوزت نيمار دا سيلفا واستقبلها إدريسا غاي وسددها قوية في مرمى الحارس ايدرسون.



وضغط السيتي في مناطق الفريق الباريسي على أمل التعديل، الأمر الذي كان قريبا للغاية لولا أن عارضة أصحاب الأرض وقفت مع فريقها وردت كرتين مُتتاليتين الأولى سددها البلجيكي دي بروين قبل أن ترتد إلى البرتغالي برناردو سيلفا ليفشل هو الآخر في إسكانها المرمى الخالي.



محاولات السيتي الخطيرة تزامنت مع أخرى من طرف سان جيرمان الساعي لتعزيز تقدمه والابتعاد بالنتيجة من خلال هجمات سريعة يقودها الثلاثي الخطير مبابي ونيمار وليونيل ميسي.



وكاد فريق المدرب بيب غوارديولا أن يعود بالنتيجة في آخر دقائق الشوط الأول، لكن الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، الذي يشارك أساسيا لأول مرة مع سان جيرمان هذا الموسم، وقف حاجزا منيعا وتصدى لكرتين خطيرتين من البرتغالي جواو كانسيلو ومواطنه روبن دياز.



وتبادل الفريقان الفرص مع انطلاق الشوط الثاني، حيث لجأ السيتي للهجوم المتقدم وسنحت له فرصة التسجيل مجددا، غير أن دوناروما واصل تألقه وأبعد كرة من دي بروين، في وقت اعتمد سان جيرمان على مرتدات سريعة لم تخلو من الخطورة كذلك.



ومن إحدى تلك المرتدات، أضاف سان جيرمان هدفا ثانيا جميلا حمل توقيع ليونيل ميسي، الذي انطلق ومرر لمبابي قبل أن يعيدها له الفرنسي بلمحة فنية استغلها النجم الأرجنتيني بأفضل صورة وأسكن الكرة في الشباك بتسديدة مقوسة.



ورغم المحاولات العديدة للسيتي إلا أن سان جيرمان ظل محافظا على نظافة شباكه وتمكن من تحقيق أول انتصار له في المسابقة عقب تعادله في الجولة الأولى مع كلوب بروج الدنماركي، الذي انتصر على مضيفه لايبزيغ الألماني في نفس الوقت بهدفين لواحد.



وصعد باريس سان جيرمان بذلك لقمة الترتيب برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على كلوب بروج الثاني، في حين توقف رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط في المركز الثالث، وأخيرا لايبزيغ بصفر من النقاط.







