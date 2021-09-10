وليد الحجام: نتجه لإرساء نظام رئاسي وليس "رئاسيويا"

Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 - 00:22قراءة: 1 د, 13 ث
الأناضول - تونس/عادل الثابتي - كشف وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، أن بلاده تتجه لأن يكون النظام فيها رئاسيا، نافيا نية الرئيس لإرساء نظام رئاسيوي قائم على سيطرته على كل السلطات.

وقال الحجام في مقابلة متلفزة مع قناة سكاي نيوز عربية (تبث من أبو ظبي): "في دستور 2014 تمّ وضع نظام سياسي لم يعد مجديا"، لافتا إلى أن "النظام سيكون رئاسيا وليس رئاسيويا عانت منه تونس سابقا"، في إشارة إلى حكم نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة جانفي 2011.

والنظام الرئاسيوي يعني الانحراف إلى الاستبداد وسيطرة الرئيس على كل السلطات وعدم التفريق بينها، وعدم الالتزام باحترام حقوق الانسان.‎

وأوضح أن النظام الرئاسي المراد تركيزه "يقوم على أن يكون هناك رئيس دولة يسير الدولة بالاستعانة برئيس حكومة وحكومة مقتدرة".

وفي تونس، هناك نظام يتقاسم فيه الرئيس ورئيس الحكومة الصلاحيات و"الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب ( البرلمان)" وفق المادة 95 من دستور 2014 الجاري به العمل الآن.

وأضاف الحجام: "النظام الرئاسي سيكون متوازنا فيه السلطة والسلطة المضادة وطبعا برلمان ليس كالبرلمان السابق"، دون توضيح ماهيته.

وحول الدعوة إلى الاستفتاء لتركيز هذا النظام الرئاسي، قال الحجام: "الأمور بدأت تتضح والفكرة بدأت تتشكل وستكون هناك كلمة للرئيس (لم يحدد موعدها) يتوجه بها للشعب التونسي يفسر من خلالها كل التوجهات المقبلة"

وفي سياق متصل، نفى الحجام أن يكون هناك تأخر في الإعلان عن اسم رئيس الحكومة ، موضحا وجود "تريث في اختيار الشخصية الوطنية التي ستكون على رأس الحكومة في تونس الجديدة" على حد وصفه.



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 232149

Maximelinoss  (Tunisia)  |Vendredi 10 Septembre 2021 à 15h 40m |           
سعيد يقرر لوحده وقرارته لا تلزمنا في شيء عليه ان يقرر عن طريق مجلس النواب والا كل ما يقوم به فهو باطل

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 10 Septembre 2021 à 10h 13m |           
إذا كان النظام الرئاسي "يقوم على أن يكون هناك رئيس دولة يسير الدولة بالاستعانة برئيس حكومة وحكومة مقتدرة" فما الفرق اذن بينه وبين النظام الرئاسيويوالذي عرفه الحجام بـ"سيطرة الرئيس على كل السلطات وعدم التفريق بينها" وهل في الاستعانة تفريق ام سيطرة،

Rommen  (Tunisia)  |Vendredi 10 Septembre 2021 à 07h 56m |           
اتجه وين تحب كأي شخص

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Vendredi 10 Septembre 2021 à 06h 10m |           
عندما يرتقي السياسيــــــــــــــــــــون الى مستوى الأمانة، وقتها سيكون لأوطاننا شأن بين الأمم....
ارفعوا أيديكم عن عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولنا، فهي تعشق الطير بعيدا في السماء....
تونس برجالها و لن ترضى ان تحكمها نادية عكاشة و مايا القصوري و حثالة من المستشارين الغير منتخبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن من الشعب......الإستفتاء الشعبي و الصندوق هما الفيصل



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