حزب "التجمع الوطني للأحرار" (يمين) يتصدر الانتخابات التشريعية بالمغرب

الأناضول - الرباط/ خالد مجدوب - قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، إن حزب التجمع الوطني للأحرار" (مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، فاز بانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، ب97 مقعدا بعد فرز 96 بالمائة من الأصوات.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي، لتقديم نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء/ الخميس، نقله التلفزيون الرسمي.



ولفت إلى أن "الاصالة والمعاصرة(أكبر أحزاب المعارضة) احتل المرتبة الثانية بالانتخابات التشريعية ب 82 مقعدا ، متبوعا بحزب الاستقلال(معارض) ب 78 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي (يساري مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، ب35 مقعدا في حين سجل العدالة والنتمبة تراجعا كبيرا بحصوله على 12 مقعدا.



واحتل حزب الحركة الشعبية (مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، المرتبة الخامسة ب 26 مقعدا، ثم حزب التقدم والاشتراكية(معارض) ب 20 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري(مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) ب 18 مقعدا.



واحتل حزب العدالة والتنمية(قائد الائتلاف الحكومي المنهي ولايته) المرتبة 8 مقتصرين على 12 مقعدا، بالإضافة إلى 12 مقعدا موزعة على 12 حزبا آخرا .



والأربعاء قالت وزارة الداخلية، إن نسبة المشاركة "بلغت عند انتهاء عملية التصويت في الساعة السابعة مساء (18 ت.غ) 50.18 في المئة على المستوى الوطني"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية..



وأضافت أن عملية الاقتراع "جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة"، باستثناء بعض الحالات "المعزولة جدا، التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت".



