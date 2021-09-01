الجزائر.. "سوناطراك" تتوقع 33 مليار دولار إيرادات في 2021 بزيادة 13 مليار دولار عن العام 2020..

الأناضول - الجزائر/ حسان جبريل - أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية للمحروقات (حكومية)، الثلاثاء، أنها تتوقع ارتفاع إيراداتها السنوية بنحو 13 مليار دولار، صعودا إلى 33 مليار دولار هذا العام، من 20 مليار العام الماضي.



جاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي للشركة، توفيق حكار، خلال زيارة إلى ميناء أرزيو النفطي بولاية وهران غربي البلاد، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.



وأشار المسؤول الجزائري إلى إن "إيرادات الشركة نهاية السنة ستكون ما بين 30 إلى 33 مليار دولار، حسب تطور السوق النفطية فيما تبقى من العام".



والايرادات المتوقعة هذا العام تعادل إيرادات الشركة في 2019، قبل جائحة كورونا وتداعياتها على الطلب والأسعار.



ولفت حكار إلى "تحسن كبير في مداخيل سوناطراك مقارنة بالسنة الماضية، حسن تأثرت أنشطة الشركة بجائحة كورونا".



وأوضح المسؤول الجزائري أن الشركة حققت دخلا بمقدار 20 مليار دولار حتى 20 أغسطس/ آب الحالي، وهو رقم يعادل مداخيلها طيلة السنة الماضية.



وتراجعت مداخيل سوناطراك الجزائرية العام الماضي جراء جائحة كورونا، وتهاوت الايرادات من 33 مليار دولار عام 2019، إلى 20 مليار دولار.



وعلى إثر ذلك، قلصت الدولة الانفاق الحكومي بواقع 50 بالمائة.



ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة ومزمنة لإيرادات المحروقات (نفط وغاز) إذ تمثل 93 بالمائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي وفق بيانات حكومية رسمية.



وأعلن الرئيس الجزائري سابقا ان البلاد تستهدف صادرات غير نفطية هذا العام بين 4 إلى 5 مليارات دولار، صعودا من 2.6 مليار دولار في 2020، ضمن خطة انعاش اقتصادي وعد بها عقب وصوله للحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2019.



