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بعد انسحاب القوات الأمريكية... طالبان تنشر فيديو لسيطرة عناصرها على مطار كابل

Publié le Mardi 31 Août 2021 - 07:21قراءة: 0 د, 27 ث
وكالات - أفادت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، بأن قواتها وضعت سيطرتها على الجزء المتبقي من مطار كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية منه.

ونشرت الحركة على حساب "إمارة أفغانستان الإسلامية" في تويتر التابع لها تسجيل فيديو يظهر سيطرة عناصرها على المطار.

وكتبت تحت الفيديو: "قوات وحدة "بدري 313" العسكرية تبسط سيطرتها على الجزء الأخير المتبقي في مطار كابل، بعد هروب القوات المحتلة.

وأعلن البنتاغون سابقا خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان ليل الاثنين، وذلك قبل موعد نهائي ينقضي اليوم الثلاثاء كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حدده لانسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد.

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