البنتاغون: انسحاب آخر قوات أمريكية من أفغانستان

وكالات - أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنينزي، أن القوات الأمريكية أكملت إجلاء عناصرها من أفغانستان.



وقال في مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع "البنتاغون": "الولايات المتحدة استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد إرسال آخر قوات لإجلاء الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر، وعقب عودة طالبان إلى السلطة من العاصمة كابل".



وأضاف، بأن "السفير الأمريكي كان على متن آخر رحلة من أفغانستان".



وأشار إلى أن "الطائرات العسكرية الأمريكية والتابعة للتحالف الدولي أجلت أكثر من 123 ألف مدني من مطار كابل".



