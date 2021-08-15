إسبانيا تسجل درجة حرارة قياسية تجاوزت 47

فرانس 24 - بلغت درجة الحرارة في إسبانيا السبت مستوى قياسيا، حيث سجلت بها 47،4 في مونترو في مقاطعة قرطبة بالجنوب، حسب ما أعلنته وكالة الأرصاد الجوية الحكومية.



وقال الناطق باسم وكالة الأرصاد الجوية الحكومية روبين ديل كامبو الأحد "هذه أعلى درجة حرارة مسجلة في إسبانيا"، مشيرا إلى أنها بيانات موقتة سيتم التحقق من صحتها خلال الأيام المقبلة.



وتجاوزت درجة الحرارة هذه التي سجّلت السبت عند الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي، درجة الحرارة القياسية السابقة المسجلة في 13 تموز/يوليو 2017 في المنطقة نفسها.



وبعد فترة وجيزة، بلغت الحرارة 46,9 درجة مئوية في مطار قرطبة.



وتتواصل موجة القيظ الأحد في إسبانيا حيث تجاوزت الحرارة 45 درجة مئوية في الكثير من المناطق.



وتعزى درجات الحرارة هذه التي تزيد بكثير عن المعدلات الموسمية، إلى وصول كتلة من الهواء الحار من شمال أفريقيا، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية.



وبين عامَي 2011 و2020، سجلت إسبانيا ضعف موجات الحر التي سجلتها في كل من العقود الثلاثة الماضية.



ويعتبر العلماء أن موجات الحر المتكررة هي نتيجة لا لبس فيها للاحترار المناخي ويعتقدون أنها ستصبح أشد وأطول وأكثر تكرارا.





فرانس24/ أ ف ب



