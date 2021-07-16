بلجيكا.. ارتفاع حصيلة الفيضانات إلى 14 قتيلا

الأناضول -

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في بلجيكا، الجمعة، إلى 14 قتيلا؛ جراء هطول الأمطار الغزيرة في مناطق متفرقة من البلاد.وذكرت قناة " RTBF" البلجيكية أن "الفيضانات أودت بحياة 14 شخصاً على الأقل في البلاد".وأوضحت القناة أن "مياه الفيضانات تغمر العديد من المناطق، وعلى وجه الخصوص وسط مدينة "ويفر" في وادي" دايل" (وسط).وأكدت أن "معظم السكك الحديدية تحتاج لأسابيع حتى تعود لوضعها الطبيعي، لاسيما في منطقة "والون" (جنوب).فيما لا يزال الوضع معقدًا على الكثير من الطرقات، بحسب المصدر نفسه.وأضافت " RTBF" أنه "تم فرض حظر تجول مساء الخميس في بلدية "فيرفيرز" التابعة لمقاطعة ولياج (غرب) لوضع حد لأعمال النهب التي رافقت فوضى الفيضانات".كما بقي أكثر من 21 ألف شخص بدون كهرباء صباح الجمعة في إقليم "والونيا" (جنوب).وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القناة ذاتها أن حصيلة ضحايا الفيضانات في بلجيكا بلغت 12 قتيلا.وفي غربي ألمانيا، بلغت حصيلة ضحايا الفيضانات 81 قتيلاً ومئات المفقودين.​​​​​​​وضربت الفيضانات المفاجئة أجزاء من ولايتي راينلاند- بالاتينات (غرب)، وشمال الراين-وستفاليا (شمال غرب)، وهما أكثر الولايات الألمانية اكتظاظا بالسكان، مما أدى إلى تحويل الشوارع إلى أنهار، وانهيار بعض المنازل.والخميس، أعلنت حكومة ولاية شمال الراين – وستفاليا حالة الطوارئ، وحثت الناس على تجنب المكوث في المنطقة.كما أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة أرفايلر (غرب)، فقدان نحو 1300 شخص جراء الفيضانات في المنطقة.