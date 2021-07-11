   Farid - ديما معاك  

مصرع 12 شخصا بانقلاب حافلة تقل مهاجرين شرقي تركيا

Publié le Dimanche 11 Juillet 2021 - 08:10 قراءة: 0 د, 27 ث
الأناضول - لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون، ليل السبت-الأحد، جراء انقلاب حافلة صغيرة تقل مهاجرين غير نظاميين في ولاية وان شرقي تركيا.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن مصادر أمنية، أن حافلة صغيرة كانت تقل ركابا أكثر من طاقتها الاستيعابية قرب قرية يوماقلي، انقلبت لسبب لم يعرف بعد.


وأكدت المصادر أن فرق الإسعاف والإنقاذ والإطفاء هرعت إلى مكان الحادث على الفور.

وأوضحت أنه بعد انقلاب الحافلة اشتعلت النيران فيها ما استدعى تدخل رجال الإطفاء.

وأفادت أن الحادث أسفر عن مصرع 12 شخصا، وإصابة 20 آخرين نقلوا إلى المستشفيات القريبة في المنطقة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 229067



En continu

Toutes les news
Babnet Tunisie Special Euro
  20h00: Italie - Angleterre
  • Avoirs en devises
    21718,7

  • (9 juill)
  • Jours d'importation
    137
  •              1 € = 3,33763 DT        1$ =2,82972 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 juill)   2186,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة