يورو 2020.. ألمانيا تتجاوز البرتغال برباعية

الفوز منح "المانشافت" 3 نقاط جعلته يحتل المركز الثاني بالتساوي مع البرتغال التي تغلبت في الجولة الافتتاحية على المجر بثلاثية نظيفة..

تداركت ألمانيا خيبة البداية في نهائيات أمم أوروبا "يورو 2020" بفوزٍ كبير حققته على البرتغال، بأربعة أهداف لاثنين، السبت، على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، ضمن منافسات المجموعة السادسة من البطولة.البداية جاءت قوية من جانب الألمان الذين نجحوا في تسجيل هدف مُبكر ألغاه الحكم بداعي التسلل، قبل أن يظهر كريستيانو رونالدو ويضع البرتغال في المقدمة بهدف عند الدقيقة 15.وساهم غياب التركيز لدى دفاع منتخب البرتغال إلى تمكن ألمانيا من تسجيل هدفين مُتتاليين قلبت بها النتيجة لصالحها بعدما باغت روبن دياز ورافائيل غوريرو مرماهم في الدقيقتين 35 و39.ورغم الندية وتبادل الفرص بين الطرفين، إلا أن ألمانيا كانت صاحبة الكلمة العليا واستطاعت أن تعزز تقدمها بهدف ثالث عند الدقيقة 51 عبر كاي هافرتز، اتبعه مواطنه روبن غوسينس بآخر رابع مع حلول الدقيقة 60.رونالدو وزملاؤه واصلوا أداءهم الهجومي سعيا لتدارك الموقف، وهددوا مناطق الألمان بمحاولات أسفرت عن هدف قلص به دييغو جوتا الفارق في الدقيقة 67، لكن ذلك لم يُجنب حامل اللقب من تكبد خسارته الأولى في البطولة.الفوز منح "المانشافت" 3 نقاط جعلته يحتل المركز الثاني بالتساوي مع البرتغال التي تغلبت في الجولة الافتتاحية على المجر بثلاثية نظيفة.وتحتل فرنسا صدارة المجموعة بـ 4 نقاط حصدتها من فوز وتعادل، بينما تأتي المجر بالمركز الأخير بنقطة واحدة.