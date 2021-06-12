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ليبيا.. تشاووش أوغلو يلتقي المنقوش في طرابلس

Publié le Samedi 12 Juin 2021 - 17:10 قراءة: 0 د, 33 ث
الأناضول - التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، في إطار زيارته للعاصمة الليبية طرابلس.

ولم يصدر أي بيان بشأن فحوى اللقاء، إلا أنه يأتي على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس قبيل قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، الإثنين.


وفي وقت سابق السبت، ذكر بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن وفدا رفيع المستوى يزور طرابلس، لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية مع المسؤولين الليبيين.

وأضاف البيان أن الوفد برئاسة وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو ويضم وزيري الدفاع خلوصي أكار والداخلية سليمان صويلو، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

كما يضم الوفد رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

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