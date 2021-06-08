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الرئيس تبون للجزيرة: الجزائر كانت على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس

Publié le Mardi 08 Juin 2021 - 08:29 قراءة: 0 د, 26 ث
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن بلاده كانت على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط العاصمة الليبية طرابلس قائلا إن الجزائر كان تعي ما تقول عندما قالت إن طرابلس خط أحمر، والرسالة وصلت لمن يهمه الأمر".

وجدد تبون خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة، رفض بلاده أن تكون طرابلس أو أي عاصمة عربية وشمال إفريقية محتلة من طرف من وصفوا بـ"المرتزقة".



وبهذا الحوار يكون الرئيس عبد المجيد تبون، أول رئيس جزائري يقوم بمقابلة صحفية مع قناة الجزيرة، اين من المرتقب أن تبث هذه المقابلة مساء اليوم الثلاثاء.

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