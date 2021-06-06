عالميا.. التطعيم بمليارين و120 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

الأناضول -

تجاوز إجمالي عدد اللقاحات في عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا حول العالم، الأحد، مليارين و120 مليون جرعة.وأوضحت بيانات جديدة صادرة عن موقع التعقب "Our World in Data"، أن الصين تصدرت القائمة بـ 763 مليونا و70 ألفا، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ300 مليون و270 ألفا.وجاءت الهند في المرتبة الثالثة بـ231 مليونا و322 ألفا، ثم البرازيل رابعا بـ71 مليونا و430 ألفا، وبريطانيا خامسا بـ67 مليونا و280 ألفا.وحلت ألمانيا في المرتبة السادسة بـ54 مليونا و240 ألفا، تلتها في المركز السابع فرنسا بـ39 مليونا و570 ألفا، وإيطاليا ثامنا بـ37 مليونا و670 ألفا.وجاءت المكسيك في المرتبة التاسعة بـ34 مليونا و460 ألفا، وتركيا عاشرا بـ30 مليونا و629 ألفا وروسيا في المركز الحادي عشر بـ30 مليونا و610 ألفا.وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، 173 مليونا و779 ألفا، فيما تخطت الوفيات 3 ملايين و737 ألفا.