الصين... خلال ماراثون جبلي.. البرد القارس يودي بحياة 21 شخصا

الأناضول -

أفادت وسائل إعلام صينية بمصرع 21 شخصا، الأحد، نتيجة البرد القارس خلال سباق ماراثون جبلي في مقاطعة قانسو، شمال غربي الصين.وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، إن 21 شخصا لقوا حتفهم إثر موجة طقس سيء خلال سباق جبلي في قانسو.وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية إن موجة برد شديدة ضربت المنطقة خلال السباق الذي أقيم صباح السبت، في منطقة "يلو ريفو ستون فورست" السياحية بمدينة بايين.وأوضحت الوكالة أن 16 شخصا لقوا مصرعهم، وفُقد 5 آخرون، قبل أن تعلن شبكة "سي جي تي إن" ارتفاع العدد إلى 21.وقالت الوكالة إن سباق الماراثون تم توقيفه بسبب الحادثة.