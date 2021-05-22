وكالات -

مسؤول مغربي: إجراء تحقيق في دخول زعيم "البوليساريو" لإسبانيا بطريقة مزورة قد يكشف تواطؤ وتدخل 4 جنرالات من بلد مغاربي (تصريح صحفي)وكانت سفيرة المغرب في إسبانيا اعتبرت أن دخول إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو إلى إسبانيا بهوية مزورة "اختبار لاستقلال القضاء هناك".وقالت السفيرة كريمة بن يعيش، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، إن إخراج زعيم البوليساريو من إسبانيا دون إجراء قضائي يهدد علاقات البلدين.وحذّرت من "تجميد العلاقات" لو لم تكشف إسبانيا كيف دخل وخرج زعيم البوليساريو إلى أراضيها.وأضافت السفيرة المغربية في مدريد: "إذا كانت إسبانيا تقبل بخروج إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو بنفس طريقة الدخول فإن مدريد تختار جمود العلاقات الدبلوماسية الثنائية وتدهورها".