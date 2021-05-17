عدوان إسرائيل.. بلينكن يؤكد العمل خلف الكواليس لوقف التصعيد

الأناضول -



وزير الخارجية الأمريكي شدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي أن مسؤولية حماية المدنيين والصحفيين تقع على عاتق إسرائيل.

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، أن بلاده تعمل بجد من وراء الكواليس لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي، جيبي كوفود، في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.وقال بلينكن إن بلاده "تعمل بجد من وراء الكواليس لوقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (حكومية).وشدد على أن "مسؤولية حماية المدنيين والصحفيين تقع على عاتق إسرائيل".وأوضح أن واشنطن طلبت من إسرائيل تقديم "مبرر" لقصف برج "الجلاء" في قطاع غزة، الذي كان يضم مكاتب مؤسسات إعلامية.وطالب الوزير الجانبين، بـ "توضيح قرارهما بوقف إطلاق النار والالتزام به"، مضيفا أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم "في حال أبدى الطرفان استعدادهما للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".وأوضح أن بلاده لديها التزام بإحياء التحالفات والعلاقات، مؤكدا "سنعمل للتوصل إلى حل يمنح الفلسطينيين والإسرائيليين إمكانية العيش سويا جنبا إلى جنب".وأشار إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية الصحافيين حول العالم وخصوصا في مناطق النزاع.والسبت، قصفت إسرائيل "برج الجلاء" الذي يضم مقري "شبكة الجزيرة" ووكالة "أسوشيتد برس" في غزة، ما أدى إلى انهيار البرج بالكامل المكون من 11 طابقًا.وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفع عدد ضحايا العدوان منذ 10 مايو/ أيار الجاري، إلى 200 شهيد، بينهم 59 طفلا، و35 سيّدة، وإصابة 1305 بجراح متفاوتة.فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية 21 شهيدا ومئات الجرحى، وفق وزارة الصحة؛ بينما قتل 10 إسرائيليين وأصيب المئات، خلال قصف صاروخي للفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه مناطق في إسرائيل.