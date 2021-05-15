غزة.. إسرائيل تقصف برجا سكنيا خامسا

الأناضول -

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، شقتين سكنيتين في أحد الأبراج السكنية بمدينة غزة، وهو خامس برج يتعرض للقصف خلال العدوان الحالي على القطاع.وأفادت مراسلة الأناضول أن طائرات من دون طيار إسرائيلية قصفت بعدة صواريخ شقتين سكنيتين في برج "القاهرة"، المكون من 12 طابقا.وذكر المراسل أن جيش الاحتلال طالب قبل قصف البرج سكانه بإخلائه، وذلك في اتصال هاتفي مع حارس البرج.ولم يُسجل وقوع أي إصابات بصفوف المواطنين جراء القصف، وفق المصدر ذاته.ومنذ بدء عدوانها على غزة، قصف إسرائيل 4 أبراج سكنية أخرى ودمرتها بشكل كامل وهي: أبراج "الجلاء" و"هنادي" و"الشروق" و"الجوهرة".كما يعد "القاهرة" البرج السكني الثاني الذي يتعرض للقصف اليوم من قبل الاحتلال بعد برج "الجلاء" الذي يضم مكاتب إعلامية لقناة "الجزيرة" القطرية ووكالة أنباء "أسوشيتدبرس" الأمريكية وشركة الميادين الفلسطينية (خاصة) وإذاعة "صوت الأسرى" الفلسطينية (خاصة).وبحسب وزارة الصحة بقطاع غزة بلغ عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، منذ الإثنين، إلى 140 شهيدا؛ بينهم 40 طفلا، و22 سيدة، و1038 إصابة بجراح متفاوتة.ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.