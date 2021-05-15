إسرائيل تُدمّر برجا يضم مكتبا "الجزيرة" وأسوشيتد برس بغزة

الأناضول -



استهدفت الطائرات الإسرائيلية برج الجلاء، المكون من 13 طابقا، ويضم عددا من المكاتب الإعلامية الدولية، بعدة صواريخ ودمرته بشكل كامل

دمّرت المقاتلات الإسرائيلية الحربية، السبت، برجا سكنيا يضم عددا من المكاتب الإعلامية الدولية بمدينة غزة، منها مكتب قناة الجزيرة القطرية، ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية.وأفادت مراسلة الأناضول، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت بعدة صواريخ، عمارة "الجلاء"، المكوّنة من 13 طابقا، ما أدى لتدمير البرج بشكل كامل.وكانت العمارة تضم ايضا، شققا سكنية (نحو 60 شقة)، وبعض الإذاعات المحلية، ومكاتب لأطباء ومحامين.وفجر السبت، ارتكبت إسرائيل مجزرة في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، بعدما دمرت منزلا على رؤوس ساكنيه، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين، منهم 8 أطفال، وسيدتين.وبحسب وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 139 شهيدا، بينهم 39 طفلا، و22 سيدة، و1038 إصابة بجراح متفاوتة.​​​​​​​ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.