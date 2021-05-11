"الله يسهّل عليك".. طفل فلسطيني يلاحق جنازة والده لوداعه

الأناضول - شمال غزة/ رمزي محمود -



مقطع فيديو أظهر الطفل براء سليمان، يركض أثناء تشييع جثمان والده وشقيقه، ويخاطبه باكيًا "الله يسهل عليك يا أبي"





"الله يسهل عليك يا أبي".. بهذه الكلمات ودّع الطفل الفلسطيني براء سليمان، جثمان والده صابر أثناء موكب تشييعه بعد مقتله بغارة إسرائيلية شمالي قطاع غزة.



وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الطفل براء (12 عاما)، وهو يركض خلف مشيعي والده صابر (39 عاما) وشقيقه محمد (16 عاما )إلى المقبرة وهو يبكي راجيا السماح له بإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهما.



وبحسب المقطع عندما وصل صابر إلى جثمان والده المحمول على الأكتاف في مقدمة الجنازة حاول لمسه وهو يخاطبه قائلا: "الله يسهل عليك يابا (يا أبي)"، الأمر الذي أبكى المشيعين.



واستشهد صابر سليمان، ونجله محمد جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدفهم بمنطقة "تل الكاشف" شرق جباليا، مساء الإثنين.



ومنذ مساء الإثنين، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت حتى ظهر الثلاثاء، عن استشهاد 26 فلسطينياً، وإصابة 122 آخرين بجراح مختلفة.



وصباح الثلاثاء، أعلن الجيش أنه استهدف نحو 130 موقعا، واغتال 15 ناشطا من حركة "حماس"، منذ بدء هجماته على القطاع، في عملية أسماها "حارس الأسوار"، بحسب موقع "واللا" الإسرائيلي.​​​​​​



وانتقلت المواجهات إلى قطاع غزة، بعد أن منحت "الغرفة المشتركة" للفصائل الفلسطينية إسرائيل مهلة حتى 15:00 (ت.غ) من مساء الإثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.



