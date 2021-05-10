أول زيارة بعد المصالحة الخليجية.. أمير قطر يصل السعودية

الأناضول -

استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لدى وصول الأول لمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية..

وصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مساء الإثنين، إلى جدة، ي أول زيارة للسعودية بعد قمة المصالحة الخليجية التي استضافتها المملكة في يناير/ كانون ثان الماضي.وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن أمير قطر "وصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي (في جدة)".وأضافت: "كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الديوان الأميري القطري، أن أمير البلاد سيتوجه إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للسعودية.وذكر البيان آنذاك أن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز".وأضاف أنه "خلال الزيارة سيجري خلالها مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حول العلاقات الاخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وزيارة أمير قطر للسعودية، الأولى بعد قمة العلا والمصالحة الخليجية التي جرت في المملكة يناير/كانون الثاني الماضي، بحضور الشيخ تميم بن حمد.وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، جرى الإعلان في القمة الخليجية الـ41 بالسعودية والتي حضرها الشيخ تميم، عن توقيع اتفاق للمصالحة ينهي مقاطعة لقطر بدأتها، في يونيو/ حزيران 2017، كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر.ولاحقا، جرى استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية بين السعودية وقطر، بعد أزمة هي الأصعب منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.