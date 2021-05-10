الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال 3 من "حماس" شمالي غزة

الأناضول -

وزارة الصحة بغزة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد 9 بينهم 3 أطفال



أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، أنه قتل 3 من أفراد حركة حماس، في غارة، شمالي قطاع غزة.ونشر الجيش في حسابه على تويتر مقطع فيديو يظهر استهداف طائرة لهدف على الأرض، معلقا عليه بالقول "توثيق للهجوم: مقتل 3 من نشطاء حماس شمال قطاع غزة برصاص القوات الجوية ردا على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل".ولم تصدر حركة حماس تعليقا فوريا على ما ذكره الجيش.وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد أعلنت في وقت سابق، استشهاد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قطاع غزة، دون تفاصيل إضافية.وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه:" وصول 9 شهداء من بينهم 3 اطفال وعدد من الاصابات الى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة".وسبق أن أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الاثنين، أنها وجهت "ضربة صاروخية" لمدينة القدس المحتلة.كما أعلنت فصائل أخرى إطلاق عشرات الصواريخ على المناطق الإسرائيلية المحاذية للقطاع.وفي وقت سابق، منحت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" في قطاع غزة، إسرائيل، مهلة حتى الساعة السادسة من مساء الاثنين (15:00 تغ)، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.وصباح الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 305 إصابات بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون، وفق "الهلال الأحمر" الفلسطيني.وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.