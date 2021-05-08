تونس تدين اقتحام إسرائيل للمسجد الأقصى

الأناضول -

وزارة الخارجية دعت في بيان، المجتمع الدولي للتسريع بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.



أدانت تونس بشدة، السبت، اقتحام القوات الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى بمدينة القدس، ومهاجمتها للمصلين الفلسطينيين العزل.جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية، اطلعت الأناضول على نسخة منه.والجمعة، اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المصلين داخل المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود في القدس، ما خلف أكثر من 200 إصابة.وجددت تونس "دعوتها للمجتمع الدولي للتسريع بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الأبي ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطيرة".كما دعت إلى "حمل قوات الاحتلال (إسرائيل) على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وإعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني".وأكد البيان على حق الشعب الفلسطيني "في ممارسة شعائره الدينية بكل حرية واقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف".ومنذ أيام، يسود التوتر مدينة القدس خاصة حي الشيخ جراح (شرق)، الذي تخطط إسرائيل لإخلاء منازل عدد من سكانه لصالح جمعيات استيطانية، وسط إدانة عربية ودولية واسعة.وينتظر أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين المقبل، قرارا نهائيا بخصوص إخلاء 4 عائلات فلسطينية من الحي لصالح مستوطنين يدّعون ملكيتهم للأرض.وحتى مساء الجمعة، تلقت 12 عائلة فلسطينية بالحي قرارات بالإخلاء، صدرت عن محكمتي الصلح و"المركزية" الإسرائيليتين.