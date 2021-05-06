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كورونا.. المغرب يمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا

Publié le Jeudi 06 Mai 2021 - 15:46 قراءة: 0 د, 58 ث
الأناضول - الرباط / خالد مجدوب - مددت الحكومة المغربية، الخميس، حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع، لمنع انتشار كورونا، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديد القرار قبل انتهائه.


ومن المفترض أن ينتهي آخر قرار تمديد للحكومة، في 10 مايو/ أيار الجاري.

وقال بيان لرئاسة الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إنه "تمت المصادقة على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد حتى 10 يونيو/ حزيران المقبل".

وبموجب الطوارئ الصحية، يمكن للحكومة اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات جائحة كورونا على عدة مستويات.

وأضاف البيان، أن الحكومة قررت حظر التنقل الليلي يوميا من الساعة 8 مساءً إلى 6 صباحا (20:00 ـ 06:00 ت.غ)، باستثناء الحالات الخاصة، التي لم يحددها.

كما أقرت إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى عند الساعة 8 مساء، وفق المصدر ذاته.

وحتى مساء الأربعاء، بلغت إصابات كورونا في المغرب، 512 ألفا و656، منها 9 آلاف و43 وفاة، و499 ألفا و491 حالة تعاف، وفق بيانات رسمية.

كما وصل عدد المطعمين ضد الفيروس إلى 5 ملايين و231 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا تعداد سكان البلاد، في وتيرة تعد من بين الأسرع عالميا.

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