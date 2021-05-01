مرتجى محجوب
أن تقر نائبة شعب جميل اعتذار النائبة أروى بن عباس target=_blank rel=noindex>بخطأ ارتكبته و تطلب الاعتذار فذلك من شيم الكبار ،
الاعتذار عن الأخطاء أو عن الفشل هو ثقافة أتمنى أن تجتاح طبقتنا السياسية بكل مكوناتها و جل من لا يخطئ.
كما أدعو في هذا الإطار الى عدم تحميل المسألة أكثر مما تستحق و لو أنه خطأ سياسي و أخلاقي خطير نوعا ما و إن كان عن حسن نية ،
لكن لا ننسى أن فضح ما قامت به النائبة و التنديد به هو في حد ذاته عقوبة صارمة و قاسية ضد السيدة أروى بن عباس التي و الحق يقال تتميز برصانة و دماثة أخلاق يقر بها الجميع .
الأهم الان هو الحرص على الشفافية التامة و احترام الأولويات مهما كانت صفة الأشخاص
أن تقر نائبة شعب جميل اعتذار النائبة أروى بن عباس target=_blank rel=noindex>بخطأ ارتكبته و تطلب الاعتذار فذلك من شيم الكبار ،
الاعتذار عن الأخطاء أو عن الفشل هو ثقافة أتمنى أن تجتاح طبقتنا السياسية بكل مكوناتها و جل من لا يخطئ.
كما أدعو في هذا الإطار الى عدم تحميل المسألة أكثر مما تستحق و لو أنه خطأ سياسي و أخلاقي خطير نوعا ما و إن كان عن حسن نية ،
لكن لا ننسى أن فضح ما قامت به النائبة و التنديد به هو في حد ذاته عقوبة صارمة و قاسية ضد السيدة أروى بن عباس التي و الحق يقال تتميز برصانة و دماثة أخلاق يقر بها الجميع .
الأهم الان هو الحرص على الشفافية التامة و احترام الأولويات مهما كانت صفة الأشخاص
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