الهند تسجل رقماً قياسيا عالميا جديدا بإصابات كورونا اليومية

الأناضول -

سجلت الهند لليوم الثالث على التوالي رقما قياسيا عالميا جديدا بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد.وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة الهندية، السبت، أنه تم تسجيل 346 ألفاً و786 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 16 مليونا و ر610 آلاف و 481 إصابة.وأضاف البيان أنه تم تسجيل أعلى مستوى إصابات يومية بكورونا عالميا بالهند لليوم الثالث على التوالي، حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية سجلت في الثامن من يناير الماضي أعلى مستوى إصابات يومية بلغت 307 آلاف و 581 إصابة.وأوضح البيان أن ألفين و624 شخصاً توفوا جراء كورونا خلال أخر24 ساعة، وهو أعلى حصيلة وفيات يومية في الهند منذ انتشار الوباء.وارتفع إجمالي عدد الوفيات في الهند إلى 189 ألفاً و544 حالة وفاة.وأشار البيان أن عدد المتعافين من الوباء ارتفع إلى 13 مليونا و867 ألفاً و 997، فيما لايزال مليونان و552 ألفاً و940 مصاباً يتلقون العلاج.وحذر خبراء من انهيار النظام الصحي في البلاد وذلك على خلفية الارتفاع الكبير في عدد المرضى الراقدين بالمشافي، بعد الزيادة القياسية في عدد الإصابات بكورونا.وتواصل الهند التي يبلغ عدد سكانها نحو ١.٤ مليار نسمة، تنفيذ حملة تلقيح واسعة في البلاد ضد فيروس كورونا.ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الهندية، فقد تم تطعيم 138مليونا و257 ألفاً جرعة لقاح ضد كورونا لغاية اليوم.