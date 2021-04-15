مانشستر يونايتد يعبر إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

حجز مانشستر يونايتد الإنجليزي بطاقة العبور إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بتغلبه مُجددا على نظيره غرناطة الإسباني بهدفين دون مقابل، الخميس، ضمن إياب دور الثمانية من المسابقة القارية.وسجل اليونايتد هدفه الأول في الدقيقة 6، إثر كرة هيأها الفرنسي بول بوغبا برأسية مميزة لزميله الأوروغوياني إدينسون كافاني ليُسددها الأخير مباشرة في المرمى.وظلت النتيجة على حالها إلى غاية الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، والتي عرفت تسجيل "الشياطين الحمر" لهدفهم الثاني، بكرة خاطئة حولها المدافع خيسوس فاييخو في مرمى فريقه.وكان اليونايتد قد أنهى مواجهة الذهاب منتصرا بنفس النتيجة، ليضمن تواجده بالدور القادم متفوقا بنتيجة اللقاءين (4 - 0).ورافق مانشستر يونايتد إلى المربع الذهبي، جاره أرسنال الذي حقق فوزا كبيرا خارج قواعده على سلافيا براغ التشيكي بأربعة أهداف نظيفة.وسجل أهداف أرسنال كل من، الإيفواري نيكولاس بيبي، والفرنسي ألكسندر لاكازيت (هدفين)، والمهاجم بوكايو ساكا، في الدقائق 18، 21، 24، 77.وبهذه النتيجة عوض أرسنال تعادله في الذهاب على ميدانه بهدفٍ لمثله، وأمن تواجده في الدور نصف نهائي متقدما على منافسه بخمسة أهداف لواحد بمجموع اللقاءين.ويُلاقي مانشستر يونايتد في نصف النهائي فريق روما الإيطالي، في حين يخوض أرسنال مواجهة متكافئة ضد فياريال الإسباني.​​​​​​​