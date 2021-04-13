استهداف سفينة إسرائيلية بالقرب من إمارة الفجيرة الإماراتية

الأناضول -

كشفت قناة الميادين اللبنانية، الثلاثاء، أن سفينة إسرائيلية، تعرضت للاستهداف، بالقرب من إمارة الفجيرة الإمارتية.ونقلت القناة، عن مصادر لم تكشف عن هويتها، قولها إن اسم السفينة المستهدفة "هايبيرن وهي تابعة لشركة pcc الإسرائيلية".وأضافت إن السفينة الإسرائيلية التي تم استهدافها، تحمل الرقم "9690559".وفي إسرائيل، لم يصدر تعقيب رسمي على ما ذكرته القناة اللبنانية.لكن هيئة البث الرسمية "كان" قالت إن الهجوم تم بصاروخ أُطلق من سفينة أو من طائرة مُسيّرة.وأضافت إن الاستهداف وقع صباح اليوم، قبالة سواحل الإمارات.