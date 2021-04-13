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وزير التجارة يتعهد بالتحقيق في تصدير منتجات محلية إلى إسرائيل

Publié le Mardi 13 Avril 2021 - 12:39 قراءة: 0 د, 57 ث
الأناضول - تونس / يامنة سالمي - تعهد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، محمد بوسعيد، بفتح تحقيق فوري للتحقق من صحة معلومات حول قيام بعض الشركات التونسية بتصدير منتجات محلية إلى إسرائيل عبر فرنسا.

جاء ذلك خلال جلسة مساءلة مساء الاثنين، في البرلمان التونسي لعدد من وزراء حكومة هشام المشيشي .


ووجه النائب عن الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا من أصل 217) نعمان العش خلال الجلسة سؤلا لبوسعيد عن "وجود معلومات تؤكد قيام بعض الشركات التونسية في مجال صناعة الأغذية بتصدير منتوجاتها إلى الكيان الصهيوني (إسرائيل) مرورا بفرنسا".

وقال بوسعيد: "لا معلومات لدى وزارة التجارة حاليا تثبت ما تقدّم به النائب من معطيات"، متعهدا "بفتح تحقيق فوري في هذا الخصوص".

وشدد على أنه في حال ثبوت صحة أي من تلك المعلومات، فإنه "لا يمكن التسامح مع ملف التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني".

وفي ديسمبر الماضي، نفت تونس صحة تقارير إعلامية عن احتمال تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في ظل استمرار سياساتها الراهنة، مشددة على "دعمها للشعب الفلسطيني حتى يسترد حقوقه الشرعية كاملة غير منقوصة".

وقالت الخارجية التونسية، في بيان سابق، إن تونس "غير معنية بإرساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتل ما دام يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي".

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224103

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 13 Avril 2021 à 13h 05m |           
لو قال لا معلومات لدى الوزير لامكن تصديقه
لكن القول انه "لا معلومات لدى وزارة التجارة حاليا تثبت ما تقدّم به النائب من معطيات" فهذا دليل اما على الجهل والغرور فيعتقد انه يعلم كل ما حدث ويحدث في الوزارة او انها طريقة للخداع واخفاء الحقائق



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