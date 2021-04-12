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فرنسا: عبارات مناهضة للإسلام على جدران مسجد بمدينة رين والنائب العام يفتح تحقيقا

Video grab/ france24
Publié le Lundi 12 Avril 2021 - 08:02 قراءة: 0 د, 31 ث
فرانس 24 - أعلن مكتب النائب العام بمدينة رين غرب فرنسا فتح تحقيق إثر تدنيس حوائط مسجد في المدينة بعبارات مناهضة للإسلام، بعد أيام على اعتداء مماثل على مسجد بغرب فرنسا فيما يعتبره بعض المسلمين عداءً متزايدا تجاههم.

وتصدّر وزير الداخلية جيرالد دارمانان موجة الإدانة السياسية وعبر عن تضامن الحكومة مع المسلمين ونقل اشمئزاز الحكومة من هذه الكتابات. واستنكر القائمون على مسجد باريس الكبير الهجوم على المسلمين في البلاد وقال شمس الدين حافظ، عميد المسجد، "إنّ الأحداث الأخيرة المؤسفة التي طالت مسجدين في فرنسا، أحدهما في نانت والآخر في رين، تظهر أن الحركات المتطرفة تسعى إلى أن تخلق في بلادنا مناخا معاديا للمسلمين".





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