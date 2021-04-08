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كورونا.. المغرب يمدد حالة الطوارئ شهرًا إضافيًا

Publié le Jeudi 08 Avril 2021 - 17:06 قراءة: 1 د, 1 ث
الأناضول - الرباط/ خالد مجدوب - مددت الحكومة المغربية، الخميس، حالة الطوارئ الصحية شهرًا إضافيًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع، لمنع انتشار كورونا، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديد القرار قبل انتهائه في كل مرة.


وآخر قرار تمديد اتخذته الحكومة المغربية كان من المفترض أن ينتهي في 10 أبريل/ نيسان الجاري.

وقال بيان لرئاسة الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إنه "تمت المصادقة على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد حتى 10 مايو/ أيار المقبل".

وبموجب الطوارئ الصحية، يمكن للحكومة اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات جائحة كورونا على عدة مستويات.

وأضاف البيان، أن الحكومة قررت حظر التنقل الليلي بشكل يومي من الساعة 9 مساءً (18:00 ت.غ) إلى الساعة 6 صباحا (5:00 ت.غ)، باستثناء الحالات الخاصة، التي لم يحددها.

كما أقرت إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى عند الساعة 8 مساء، وفق المصدر ذاته.

وحتى مساء الأربعاء، بلغت إصابات كورونا المسجلة في المغرب، 499 ألفا و688، منها 8 آلاف و867 وفاة، و486 ألفا و349 حالة تعاف، وفق بيانات رسمية.

كما وصل عدد المستفيدين من التطعيم إلى 4 ملايين و410 آلاف شخص، من أصل نحو 36 مليونا تعداد سكان البلاد، في وتيرة تطعيم تعد من بين الأسرع في العالم.



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