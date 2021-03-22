برشلونة يستعيد الوصافة من الريال

خرج برشلونة بالعلامة الكاملة من أرض مضيفه ريال سوسييداد بعدما أمطر شباكه بستة أهداف لهدف، الأحد، ضمن الجولة 28 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".واجه الفريق الكتالوني بعض الصعوبات في اختراق دفاعات سوسييداد، الذي بدأ اللقاء بتنظيم دفاعي كبير، إنهار في الدقيقة 37 بهدف أول حمل توقيع الفرنسي أنطوان غريزمان.وسعى سوسييداد لتعديل النتيجة قبل الدخول إلى غرف الاستراحة، لكنه اصطدم ببراعة الحارس الألماني تير شتيغن، الذي تصدى محاولتين خطيرتين، قبل أن يُسجل الأمريكي سيرجينيو ديست ثاني أهداف برشلونة عند الدقيقة 42.وتابع برشلونة أفضليته في الشوط الثاني واستطاع قتل أحلام سوسييداد بالعودة من خلال هدفين أحرزهما كل من سيرجينيو ديس والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الدقيقتين 53 و55.التفوق الكاتالوني تعزز بهدف خامس جاء في الدقيقة 71 عن طريق الفرنسي الآخر عثمان ديمبلي، قبل أن يتمكن أندير بارينتشا من تسجيل هدف سوسيداد الوحيد عند الدقيقة 77.واختتم برشلونة سداسيته بهدف غاية في الروعة جاء بعد عدة تمريرات تناقل خلالها الفريق الكرة لتستقر أخيرا عند ليونيل ميسي الذي وضعها بحرفية كبيرة داخل الشباك.وبهذا استعاد برشلونة المركز الثاني من غريمه ريال مدريد، بعدما أصبح في رصيده 62 نقطة، فيما توقف رصيد ريال سوسييداد عند 45 نقطة في المركز الخامس.