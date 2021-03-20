ساوثهامبتون يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل ساوثهامبتون إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب تغلبه على نظيره بورنموث بثلاثة أهداف دون مقابل، السبت، في أولى مواجهات ربع النهائي.وضع المالي موسى دجينيبو فريقه ساوثهامبتون بالمقدمة بهدف أول أحرزه عند الدقيقة 37، مستثمرا تمريرة حاسمة قدمها له زميله ناتان ريموند.واستطاع ساوثهامبتون الخروج من الشوط الأول متقدما بهدف ثان جاء في الوقت البديل عن طريق ناتان ريمون، الذي تسلم كرة من منتصف ملعب بورنموث ثم توجه بها نحو المرمى ووضعها بطريقة مميزة داخل الشباك.وواصل ريموند متوسط ميدان ساوثهامبتون تألقه، ونجح في منح فريقه هدفا ثالثا في الدقيقة 59، بعدما تابع كرة ارتدت من قائم مرمى بورنموث وأسكنها الشباك.وبهذا عزز ساوثهامبتون أمله بإنقاذ موسمه من خلال المنافسة على لقب الاتحاد الإنجليزي، إذ يعيش الفريق فترة غير مستقرة على مستوى مسابقة الدوري الممتاز، جعلته يحتل المركز الرابع عشر حاليا بـ 33 نقطة، بعيدا عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.وسبق لنادي ساوثهامبتون أن توّج بلقب المسابقة مرة واحدة في تاريخه وكانت عام 1976 عندما تغلب على مانشستر يونايتد بهدفٍ وحيد.