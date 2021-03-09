إنتر يفوز على أتلانتا ويبتعد بالصدارة

حصد إنتر ميلان ثلاث نقاط غالية عقب انتصاره الصعب على ضيفه أتلانتا بهدف وحيد، الاثنين، في ختام الجولة 26 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.ويدين إنتر بهذا الفوز لمدافعه ميلان سكرينيار، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54، مستغلا فوضى حصلت في مناطق أتلانتا عقب ركلة زاوية، وصلت الكرة من خلالها إلى اللاعب السلوفاكي ليسددها قوية داخل الشباك.وبهذا حقق إنتر ميلان فوزه السابع تواليًا والتاسع عشر له في مسابقة الدوري هذا الموسم، ليحصد نقطته الـ 62 ويبتعد بصدارة الترتيب بفارق ست نقاط عن جاره ميلان صاحب المركز الثاني، وعشر نقاط عن حامل اللقب يوفنتوس الثالث.بالمقابل، تجرع أتلانتا مرارة الهزيمة الخامسة وتوقف رصيد الفريق عند 49 نقطة يحتل بها المركز الخامس.