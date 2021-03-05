تخفيف قيود كورونا في السعودية وموريتانيا

الأناضول -

أعلنت السعودية وموريتانيا، الجمعة، تخفيف قيود تم فرضها قبل أشهر، للحد من تفشي فيروس كورونا.جاء ذلك ووفق بيانين لوزارتي الداخلية في السعودية وموريتانيا، عقب أشهر على تشديد الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس.وقالت الداخلية السعودية: "تقرر عدم تمديد الإجراءات الاحترازية اعتبارا من الأحد المقبل، فيما يتعلق بدور السينما والمراكز الترفيهية، وأماكن الألعاب، ومراكز التسوق، والصالات الرياضية، والمطاعم والمقاهي".وأضافت أنه "سيستمر حتى إشعار آخر العمل بوقف الاجتماعات والمناسبات والحفلات، بما فيها حفلات الزواج، وبقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند 20 شخصا".فيما قررت الداخلية الموريتانية "رفع الحظر المفروض على قاعات الحفلات والسماح لها بمزاولة أنشطتها، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية".وأشارت إلى "استمرار حظر التجول الليلي من الساعة 12 ـ 6 صباحا (22:00 ـ 04:00 ت.غ)".وحتى مساء الجمعة، سجلت السعودية إجمالا 379 ألفا و92 إصابة بكورونا، بينها 6 آلاف و519 وفاة، و369 ألفا و922 حالة تعاف.فيما بلغ إجمالي إصابات الفيروس في موريتانيا، 17 ألفا و285، بينها 442 وفاة، و16 ألفا و645 حالة تعاف.