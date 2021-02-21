وزراء جدد.. تعديل طفيف بالحكومة الجزائرية

الأناضول -

دون مساس بالوزارات السيادية..

أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأحد، تعديلا وزاريا طفيفا على حكومة عبد العزيز جراد، تضمن تعيين 6 وزراء جدد، من دون مساس بالوزارات السيادية.وحسب قائمة نشرتها الرئاسة، تقلص عدد الحقائب الوزارية من 40 إلى 34 مع حساب الوزارات المنتدبة‎، وتم تعيين 6 وزراء جدد.والوزراء الجدد هم: أحمد باشا وزيرا للصناعة، خلفا لفرحات آيت علي، وطارق بلعريبي، وزيرا للإسكان، خلفا لكمال ناصري، الذي نقل إلى الأشغال العامة، وحسين شرحبيل، وزيرا للرقمنة، خلفا لمنير براح.كما تم تعيين كمال ميهوبي، وزيرا للري، خلفا لازرقي براقي، ودليلة بوجمعة، وزيرة للبيئة، خلفا لنصيرة بن حراث، ومحمد بوغازي، وزيرا للسياحة، خلفا لمحمد حميدو.فيما احتفظ بحقائبهم وزراء الخارجية صبري بوقادوم، والداخلية كمال بلجود، والمالية أيمن بن عبد الرحمان، إضافة إلى وزارة الدفاع، التي يتولاها تبون.والأحد، وقع تبون مرسوما بحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، تنفيذا لقرار أعلنه الخميس، وتمهيدا لانتخابات برلمانية مبكرة لم يتحدد تاريخها بعد.وتولى تبون الرئاسة في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية عقب استقالة عبد العزيز بوتفليقة (1999: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه ومطالبة بالإصلاح.