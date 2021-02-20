لأول مرة.. معيتيق يصل الشرق الليبي لإقرار ميزانية موحدة

الأناضول -

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أحمد معيتيق ووزير المالية فرج بومطاري، السبت، إلى مطار الأبرق(شرق) للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة.وقال معيتيق عبر صفحته بفيسبوك: "وصلت منذ قليل رفقة وزير المالية فرج بومطاري إلى مطار الأبرق للمشاركة في إقرار ميزانية موحدة، ومن ثم سنلتقي رئيس مجلس نواب (طبرق) عقيلة صالح".ولم يوضح معيتيق أية تفاصيل حول الميزانية المقرر اعتمادها اليوم.وهذه أول زيارة لوفد يمثل الحكومة الليبية نحو الشرق الذي يسيطر عليه الانقلابي خليفة حفتر ومعسكره السياسي ممثلا بمجلس نواب طبرق برئاسة عقيلة صالح. ‎وفي 8 فبراير/ شباط الجاري، اتفقت الأطراف الليبية (حكومتا الوفاق وطبرق) على ميزانية موحدة للبلاد لمدة شهرين، حسبما أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.وقالت البعثة الأممية في بيانها آنذاك أن "هذه هي المرة الأولى منذ 2014 التي يكون لدى ليبيا ميزانية وطنية موحدة واحدة".ولم تذكر البعثة أرقاما للإيرادات والنفقات في الميزانية المؤقتة.وأضافت البعثة الأممية: "الأطراف اتفقت على ميزانية شهرين بدلا من سنة كاملة، لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثا لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021".وفي 5 فبراير/ شباط الجاري ، انتخب 75 سياسيا يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة (غرب، وشرق، وجنوب)، سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لعموم البلاد.وانتخب محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة، لإدارة شؤون البلاد مؤقتا، حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.