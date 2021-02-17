الولايات المتحدة تشارك في اجتماع المانحين لفلسطين

الأناضول -

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستشارك في اجتماع الدول والجهات المانحة لفلسطين، المقرر عقده في 23 فبراير/شباط الجاري.جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الوزراء الفلسطينية، عقب محادثة هاتفية بين اشتية ووزيرة خارجية النرويج ايني ماري اريكسون، التي تتولى بلادها رئاسة لجنة تنسيق المساعدات الدولية لفلسطين.وقال اشتية في البيان: "الاستعدادات جارية على أكمل وجه من أجل التحضير لمؤتمر المانحين، وتم إبلاغنا أن الولايات المتحدة ستشارك في المؤتمر".وتضم اللجنة دولا أوربية وعربية والولايات المتحدة وفلسطين، وتشارك إسرائيل في اجتماعاتها، التي تعقد مرتين في العام.وقال بيان رئاسة الوزراء الفلسطينية، اليوم، إن اشتية بحث مع اريكسون ترتيبات اجتماع اللجنة، "واستعرضا الأولويات الفلسطينية والاحتياجات المالية (الفلسطينية) لعام 2021".ولم يذكر بيان اشتية ما إذا كانت اللجنة ستعقد اجتماعها وجاهيا، أم عبر الاتصال المرئي بسبب قيود احتواء تفشي فايروس كورونا.وفي عام 2018، أوقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مساعدات بلاده للفلسطينيين، بما في ذلك دعم الموازنة العامة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "انروا" وتمويل المشاريع عبر الوكالة الأمريكية للتنمية.وقبل إيقاف مساعداتها، كانت الولايات المتحدة أكبر مانح للفلسطينيين، بمعدل 700 مليون دولار سنويا.وأعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن عزمها استئناف المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني، ضمن خطوات أخرى كإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واعادة افتتاح قنصلية أمريكية في القدس.وجاء الإعلان الأمريكي على لسان نائبة الرئيس كامالا هاريس قبل أسبوع واحد من الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأكده قبل أيام وزير الخارجية أنتوني بلينكن.