المغرب يتلقى الدفعة الثانية من لقاح "سينوفارم" الصيني

الأناضول -

قال مسؤول بوزارة الصحة المغربية، إن بلاده تلقت، الثلاثاء، الشحنة الثانية من لقاح "سينوفارم" الصيني، المضاد لفيروس كورونا.وأضاف المسؤول، للأناضول: "وصلت مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء (شمال)، الشحنة الثانية من اللقاح الصيني سينوفارم، وسيتم توزيعها على مدن المملكة".وأوضح المسؤول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن الشحنة "تتكون من 500 ألف جرعة، ليصل مجموع الجرعات التي تلقاها البلد من اللقاحين الصيني والبريطاني، 7 ملايين".وفي 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، تلقى المغرب مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني، و500 ألف من لقاح "سينوفارم" في 27 من الشهر نفسه.كما تلقى 4 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" في 11 فبراير/شباط الجاري، فيما بدأ حملة التطعيم في 28 يناير.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صرح وزير الصحة خالد آيت الطالب، بأن المغرب تعاقد على 65 مليون جرعة من اللقاحين المعتمدين لديه، "أسترازينيكا" و"سينوفارم".فيما أصدر الملك محمد السادس، خلال الشهر ذاته، قرارا باعتماد مجانية التلقيح ضد كورونا لجميع المواطنين.وبلغ إجمالي إصابات كورونا في المغرب، حتى مساء الإثنين، 478 ألفا و595، منها 8491 وفاة، و459 ألفا و549 حالة شفاء.