كورونا.. المغرب يمدد حظر التجوال الليلي أسبوعين

الأناضول -

أعلن المغرب، الإثنين، تمديد حظر التجوال الليلي في جميع أنحاء البلاد أسبوعين، اعتبارا من الثلاثاء، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وقالت الحكومة، في بيان، إن القرار جاء إثر التطور الوبائي لكورونا على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من الفيروس في بعض الدول المجاورة.ومنذ 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فرضت الحكومة حظر تجوال ليلي من الساعة 21.00 حتى الـ6 صباحا (20:00 - 5:00 تغ)، ومددته عدة مرات، آخرها في 1 شباط/ فبراير الجاري، لمدة أسبوعين.وأضافت الحكومة، أن قرارها يأتي "في إطار الجهود المتواصلة لتطويق رقعة انتشار الوباء والحد من انعكاساته السلبية".ولفتت إلى أن القرار جاء بناء على "توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس".ويتضمن القرار إضافة لحظر التجوال الليلي، أن يستمر العمل بإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى عند الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي (19:00 تغ)، بمختلف أرجاء البلاد.وحتى مساء الإثنين، بلغ عدد المصابين بكورونا في المغرب، 478 ألفا و474؛ منها 8 آلاف و477 وفاة، و458 ألفا و852 متعاف، بحسب وزارة الصحة.