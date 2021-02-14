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السعودية.. تمديد إجراءات كورونا الاحترازية 20 يوما

Publié le Dimanche 14 Février 2021 - 11:53 قراءة: 0 د, 58 ث
الأناضول - أعلنت السعودية، الأحد، تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا لمدة 20 يوما إضافيا، في عموم المملكة، اعتبارا من مساء اليوم.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).


وقال البيان إنه "تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمدة 20 يوما إضافيا بدءا من الساعة الـ10 من مساء اليوم الأحد (19:00 ت غ)".

وأوضح البيان أن القرار يأتي بعد قرار سابق بتطبيق الإجراءات لمدة 10 أيام صدر في 3 فبراير/ شباط الجاري، كان من المفترض أن ينتهي العمل بها اليوم، بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة لمواجهة فيروس كورونا في مناطق المملكة.

وينص القرار على عدم تجاوز الحد الأقصى بالتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية 20 شخصا، وإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية.

وأضاف البيان أن الإجراءات تتضمن إغلاق أماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.

ولفت أن جميع الإجراءات الاحترازية المشار إليها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

والسبت، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في السعودية، 372 ألفا و410، منها 6428 وفاة، و363 ألفا و303 حالة تعاف، وفق وزارة الصحة.

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