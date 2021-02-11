"تويتر" يؤكدها: حظر ترامب دائم حتى لو أصبح رئيسًا مجددًا

الأناضول -

أعلنت شركة "تويتر"، الأربعاء، أنه لن يسمح للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بالعودة إلى "تويتر" حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز به.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، نيد سيغال المدير المالي للشركة، خلال مقابلة مع قناة (سي إن بي سي) الأمريكية.وقال سيغال في تصريحاته إن "حظر ترامب دائم"، مضيفًا "سياساتنا مصممة للتأكد من أن الأشخاص الذين يحرضون على العنف يجب حظرهم وسياستنا لا تسمح لهم بالعودة".واتخذ "تويتر" خطوة غير مسبوقة في يناير/كانون ثانٍ الماضي بحظر ترامب، بعد أن اقتحم بعض أنصاره مبنى الكونغرس في 6 من الشهر نفسه.وقال موقع الشركة حينها إنه سيتم تعليق ترامب بشكل دائم "بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".وقبل هذه المرة الأخيرة، كان موقع تويتر قد أغلق حساب ترامب مؤقتا بسبب العديد من التغريدات والخشية من "تكرر نشر رسائل تحرض على العنف".