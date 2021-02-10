سيتي يحجز مقعده في ربع نهائي كأس الاتحاد بتغلبه على سوانزي بثلاثة أهداف لواحد

حجز مانشستر سيتي مقعده في الدور ربع نهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب تغلبه على نظيره سوانزي سيتي بثلاثة أهداف لواحد، الأربعاء، على ملعب "الحرية" في ويلز.وضع المدافع كايل والكر فريقه السيتي في المقدمة عند الدقيقة 30، بعدما أرسل كرة باتجاه مرمى سوانزي، تجاوزت الجميع ودخلت الشباك بطريقة غريبة.وسعى السيتي في الشوط الثاني إلى تأمين فوزه وكان له ما أراد بهدف ثان أحرزه رحيم سترلينغ في الدقيقة 47، قبل أن يُسجل البرازيلي غابريل جيسوس الهدف الثالث مع حلول الدقيقة 50.وانتظر سوانزي حتى الدقيقة 77 ليسجل حضوره الوحيد بهدف جاء عن طريق المهاجم مورغان ويتاكر.ويأتي تأهل مانشستر سيتي ليؤكد الفترة المميزة التي يعيشها فريق المدرب بيب غوارديولا، الذي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي "بريميرليغ" برصيد 50 نقطة جمعها من 15 انتصار و5 تعادلات، في حين لم يخسر الفريق سوى في مناسبتين.