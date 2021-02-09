ما هي تفاصيل الجدول الزمني لمحاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ؟

فرانس 24 -

جلسات يومية ماعدا مساء الجمعة والسبت

مناقشة شرعية المحاكمة الثلاثاء

عرض الحجج الأربعاء

مداخلات أعضاء المجلس الإثنين

ساعتان لكل من الادعاء والدفاع قبل الحكم

تبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء، وفق جدول زمني تمخض عن اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين، ويمتد لأيام. وكان مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، أقر في 13 يناير/ كانون الثاني لائحة اتهامية جديدة ضد الرئيس الجمهوري.وفي 25 كانون الثاني/يناير، وقبل خمسة أيام من مغادرة ترامب البيت الأبيض، نقل نواب ديمقراطيون، اختيروا ليكونوا "مدعين" في المحاكمة، اللائحة الاتهامية إلى مجلس الشيوخ.واتهم ترامب بـ"التحريض على التمرد" على خلفية اقتحام مناصريه مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير.ستقام جلسات يومية في فترة بعد الظهر باستثناء مساء الجمعة والسبت، لكي يتمكن أحد محامي دونالد ترامب من احترام عطلة السبت اليهودية.وستبدأ الجلسات في كل يوم بحلف يمين وبدعوة إلى الهدوء. ويطلب من أعضاء مجلس الشيوخ لزوم الصمت "تحت طائلة دخول السجن".يكرس يوم الثلاثاء لنقاش قانوني، فمحامو دونالد ترامب يعتبرون أنه لا يمكن محاكمته في إطار إجراءات عزل، لأنه غادر السلطة. إلا أن الديمقراطيين يؤكدون أن هذا الإجراء استخدم لمحاكمة وزير سابق.وستتاح ساعتان لكل طرف لتقديم حججه، وسيصوت أعضاء مجلس الشيوخ بعد ذلك للقول إن كانوا يريدون أن تستمر المحاكمة. وبما أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ من غير المرجح أن تتوقف المحاكمة.اعتبارا من ظهر الأربعاء (الساعة 17,00 ت غ) سيكون أمام كل من الادعاء والدفاع 16 ساعة موزعة على يومين كحد أقصى لعرض حججهما.وتفيد وسائل الإعلام الأمريكية أن الأعضاء الديمقراطيين بزعامة جيمي راسكين، سينشرون مقاطع مصورة لكي يذكروا بعنف الهجوم على الكابيتول فضلا عن الخطاب الناري للرئيس قبل لحظات من ذلك.وقال ترامب يومها أمام مناصريه، اجتمعوا في واشنطن احتجاجا على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية: "لن تستعيدوا بلدنا إذا كنتم ضعفاء. يجب أن تظهروا قوتكم".وقد يلجأ محاموه إلى عرض خطابات عنيفة أيضا لمسؤولين ديمقراطيين والتشديد على أن حرية التعبير تحمي تصريحات كهذه.سيكون أمام أعضاء مجلس الشيوخ أربع ساعات الإثنين لطرح الأسئلة كتابيا على الطرفين.وسيتولى الادعاء والدفاع الكلام لمدة ساعة لكل منهما لطلب استدعاء شهود أو أدلة إضافية أو الاحتجاج عليها. وسيعود لأعضاء المجلس البت في ذلك خلال تصويت بالغالبية البسيطة.وتبقى نتيجة هذا التصويت مفتوحة على احتمالات عدة حتى لو أن الجمهوريين والديمقراطيين ولأسباب مختلفة، يفضلون التقدم بسرعة في المحاكمة، ما قد يحملهم إلى الدفع باتجاه التخلي عن طرح عناصر جديدة.وفي حال اتفاق الأعضاء على الانتقال إلى المرحلة الأخيرة للمحاكمة، سيكون أمام الادعاء ساعتان لتقديم مرافعته فيما سيتاح الوقت نفسه للدفاع للرد عليه.وقد ينسحب عندها أعضاء مجلس الشيوخ لفترة لإجراء مداولات ومن ثم الانتقال إلى الحكم.وبموجب الدستور، ينبغي الحصول على تأييد ثلثي أعضاء المجلس أي 67 سناتورا لإدانة دونالد ترامب.وفي حال أدين ينبغي على أعضاء المجلس التصويت مجددا، لتجريده من أهلية الترشح للانتخابات، ويتطلب في هذه الحالة توفر أغلبية بسيطة.